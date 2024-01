Vera Kolodzig começa ano com mergulho… e um pequeno azar

À semelhança de muitos portugueses, Vera Kolodzig entrou no ano novo com um mergulho no mar. Mas a atriz teve um pequeno azar.

Centenas de portugueses despediram-se de 2023 e entraram em 2024 com um mergulho no mar em várias praias do país. A atriz Vera Kolodzig não foi exceção e foi até à Praia do Guincho, em Cascais, para o mergulho inaugural.

Mas, apesar do gesto ter sido refrescante, como mostra a imagem, a atriz acabou por ter um imprevisto logo a abrir o ano. “Dia 1: um mergulho, uma amiga e uma carteira perdida na praia. Início perfeito”, disse Vera Kolodzig nas redes sociais.

“P.S.: Se vier um cartão do cidadão dar à costa, enviem-me MP”, rematou a atriz que vai participar na nova novela da SIC, “Mar Aberto”.