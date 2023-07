Vera Kolodzig conta como organiza as viagens com o filho Mateus

Vera Kolodzig partilhou com os milhares de seguidores a forma como organiza, em segurança, as viagens com o filho Mateus.

A atriz e influenciadora digital Vera Kolodzig está em Londres com o filho Mateus, que é fruto do relacionamento terminado com o ator Diogo Amaral. Mãe e filho têm aproveitado o melhor que a cidade tem para oferecer mas nesta, como noutras viagens, a comunicadora tem um segredo para uma jornada a dois.

“Viajar sozinha com uma criança de oito anos requer alguma organização e planeamento. Eu, que gosto de aproveitar ao máximo as minhas viagens e neste caso tinha os dias contados, aprendi na última viagem a Barcelona que o melhor mesmo é organizar cada dia quando estamos em cidades grandes, para poder dar alguma segurança ao Mateus”, começou por contar no perfil de Instagram.

“Deixei alguns dias livres em Barcelona, que com a minha própria incerteza de para que lado me virar, culminou em birras de cansaço das duas partes. Isto porque uma das grandes necessidades do Mateus é segurança, mais do que novidade. Então percebi que o maior estado de ‘flow’ se dá quando existe estrutura, tal como a liberdade que as rotinas nos dão, tal como as melhores improvisações exigem preparação”, acrescentou.

“Nesta viagem decidi que faríamos dia sim dia não as atividades para ele e as atividades para mim. Assim estamos os dois preparados para cada dia e acabamos por nos divertir mais”, assegurou.

“No primeiro dia fizemos uma walking tour do ‘Harry Potter’ (eu nem sou muito de passeios de grupo organizados, mas a verdade é que sozinha com ele me dá alguma estrutura e facilita a logística) e foi espetacular! Ficámos a conhecer Londres pelas localizações das filmagens e ainda aprendemos alguma história”.

“O segundo dia foi dedicado a mim – um reencontro com uma amiga de há 16 anos, uma visita à escola, um passeio na floresta (na natureza como eu gosto) e uma experiência gastronómica única criada pelo @henriquesapessoa no @joiabattersea“.

“Hoje começámos no London Eye e percebi que o Mateus herdou o meu medo de alturas. Nada que uma pequena mentirinha sobre como cada cápsula se transforma num zepelim e voa no caso de se desprender da roda não resolvesse. Deu para acalmar o seu coração acelerado, e passado umas horas assumi a mentira”.

“O museu da cera foi demasiado intenso para nós. Não entendo a necessidade destes lugares de exagerarem nos decibéis do som. Já não basta a intensidade de levar com centenas de pessoas, ainda ficamos com o cérebro tremido de efeitos especiais. Acabámos o dia com o ‘Rei Leão’ e já me emocionei. A beleza e o talento são arrebatadores para mim.

Que boa experiência esta! Londres… O meu coração está a abrir-se novamente para ti”, concluiu Vera Kolodzig.