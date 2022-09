Vera Kolodzig faz partilha amorosa em dia de aniversário do filho

Vera Kolodzig fez uma partilha muito especial no dia em que Mateus, o seu filho, completou oito primaveras.

Foi através do seu perfil de Instagram que a atriz publicou uma fotografia do menino quando ainda era bebé e recordou os primeiros passos do filho.

“Nesta foto celebrávamos os teus primeiros passos. Hoje celebramos os teus oito anos.

Parabéns meu Amor lindão. Tal como te digo todas as noites amo-te mais do que tudo”, escreveu.

Recorde-se que Mateus é fruto da relação que Vera Kolodzig manteve com Diogo Amaral. No entanto, o ator é ainda pai de Oliver fruto do relacionamento com Jessica Athayde.