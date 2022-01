Vera Kolodzig despede-se da Nazaré depois de férias em família

Vera Kolodzig despediu-se da Nazaré depois de ter desfrutado de um período de férias em família com o seu filho, Mateus, e o seu cão Tofu.

A atriz recorreu ao perfil da rede social Instagram para contar sobre a sua experiência na Nazaré. Para a intérprete, os alojamentos com cozinhas são os mais importantes porque permite fazer refeições de comida vegan.

https://www.instagram.com/p/CBlxfUDlhtW/

“Esta foi a nossa casa nos últimos dias – um bungalow maravilhoso, totalmente equipado, com espaço para nós e para o Tofu! Cada vez mais acho importante poder desfrutar de alojamentos que nos permitam cozinhar (dado que a comida vegan nem sempre é fácil de encontrar) e que sejam pet friendly”, contou.

Por agora, depois da quarentena obrigatória, Vera Kolodzig afirmou que é mais importante do que nunca “apoiar o que é nosso”. “E o nosso país está cheio de lugares bonitos e recantos únicos. […] Este verão vamos para fora cá dentro, e sempre com o cuidado de manter o distanciamento social e seguir as recomendações da DGS”, rematou.

Recorde-se que Mateus é filho do antigo relacionamento entre a atriz e ator Diogo Amaral.

