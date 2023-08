Vera Kolodzig parte em viagem por Marrocos e evita biquíni em cascata

A atriz e apresentadora Vera Kolodzig fez as malas e partiu numa viagem por Marrocos. A artista tem mostrado fotos da “road trip”.

Vera Kolodzig está em Marrocos. Depois de uma viagem até Londres, com o filho Mateus, na qual lembrou a sua adolescência, a intérprete elegeu um novo destino e tem mostrado algumas imagens nas redes sociais.

“Depois de um pequeno-almoço farto em M’semmen, harcha e tantos outros pães e doces marroquinos, partimos em direção à cascata de Ackchour. Pelo caminho montanhas a perder de vista, numa estrada que desde que foi pavimentada trouxe também infelizmente montanhas de lixo a céu aberto à região…”, começou por contar no perfil de Instagram.

“As plantações de cannabis são muitas, com um aroma que se entranha nas narinas assim que abrimos as janelas do carro. E que provavelmente trazem também uma certa leveza e confusão mental, só pelo cheiro”, ironizou, de seguida.

“Confesso que esperava muito mais turistas estrangeiros na cascata, e na verdade, numa tarde inteira pelos caminhos ladeados de pequenas piscinas de água refrescante, vimos só dois ou três. A multidão presente era maioritariamente de turistas e famílias locais provavelmente pelo medo que os estrangeiros têm das temperaturas sufocantes nesta altura do ano. Que bom para nós! Prefiro sempre experiências mais autênticas”.

“À chegada fomos abordadas por crianças que se ofereceram para nos mostrar o caminho, o que recusámos, não fosse eu a maior croma dos guias ‘Lonely Planet’ que me informam das dicas todas. Sabia que depois da barragem havia duas opções: esquerda para a cascata, direita para a ‘Ponte de Deus’, um arco de pedra 25 metros acima do rio. Esta não vimos. Em vez disso fomos andando pelas piscinas naturais onde nos refrescámos ao lado de três famílias marroquinas e bebemos um belíssimo chá de menta sentadas literalmente dentro do rio”, escreveu Vera Kolodzig.

“Perguntámos educadamente se podíamos estar de biquíni, e apesar de não haver restrições, achámos por bem adotar uma vestimenta mais discreta percebendo que poderíamos ofender os presentes. Não queríamos ser as nudistas na costa de Caparica. No regresso a Chefchauen o GPS trouxe-nos por novos caminhos em que as fotografias não fazem jus à imponência apresentada. Agora é hora de uma refeição local, a primeira tajine da viagem para aconchegar”, rematou a artista.