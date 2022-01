Vera Kolodzig partilha foto inédita do parto

View this post on Instagram

Esta fotografia foi tirada minutos depois do Mateus nascer. Este foi o momento da minha vida em que me senti mais poderosa. Senti-me a super mulher depois de parir, depois de perceber as capacidades incríveis que o nosso corpo tem. Feliz dia a todas as mulheres, as que são mães e as que não são. Seja como for somos todas super-heroínas . ❤️ Esta e outras fotos durante o dia de hoje no site da @maximarevista #internationalwomensday #diadamulher #photooftheday #womenpower #revistamaxima