Vera Kolodzig partilha retrato inédito da família

Vera Kolodzig tem por hábito ser discreta no que diz respeito à sua vida privada, mas esta quinta-feira, 21 de julho, partilhou um retrato inédito da sua família.

A atriz, de 37 anos, publicou na sua página de Instagram algumas imagens em que é possível ver a sua irmã e a sua sobrinha.

“Antes de falar desta experiência gostava de explicar a razão porque estou a partilhar fotos com a minha irmã e a minha sobrinha Megui neste dia incrível que passámos. Respeitando sem julgamento as escolhas de cada um, eu escolho dar às crianças (e adultos) da minha família o poder de decisão sobre terem fotos nas redes sociais, a partir de uma idade em que tenham consciência do que isso significa”, começou por referir.

“A minha sobrinha Megui foi escolhida aos nove anos para fazer de minha filha na série ‘O Clube’ pelo seu talento e por ter parecenças inegáveis comigo, sabendo das consequências públicas que esse trabalho lhe traria. Quando me pediu de presente de aniversário de 11 anos um passeio a cavalo perguntei-lhe se se importava de aparecer nas minhas redes e ela, com autorização dos pais, concordou. Já a sua irmã, de 13 anos, que vem num cavalo mais atrás disse logo que não queria, daí não constar nesta foto”, continuou.

“Também já comecei a falar sobre isto com o Mateus, e para já, mantemos tudo como está.

Adiante… Neste dia percebi que o medo de andar a cavalo é de família (à excepção da Megui, que é apaixonada por isto). Depois lembrei-me que seria normal que a minha irmã partilhasse este mesmo medo, ainda mais nesta sua primeira experiência, quando crescemos a ouvir a nossa mãe a falar da queda a cavalo do ‘super-homem’”, contou.

“Ironicamente o Mateus ficou ‘em terra’ com ela, por também ter algum receio, no entanto hoje disse-me que não tinha percebido porque a avó achava que ele tinha tanto medo quando na verdade o receio dele foi pela falta de tempo de preparação para aprender a andar a cavalo. Atenção que estes cavalos são super mansos, e qualquer pessoa os pode montar em segurança, o meu filho é que tem o seu tempo. Esse medo da minha irmã ainda nos valeu umas valentes gargalhadas e a ansiedade passou assim que subimos a duna e ela viu o mar”, disse.

“Aprendi também que os medos são mesmo uma questão de perspetiva. Depois deste passeio fomos dar um mergulho a um mar com ondas, e mais uma vez percebi que a minha irmã também partilha este medo comigo – crescemos habituadas às águas calmas da Ria Formosa, o que explica que nós as duas, que crescemos no mesmo ambiente, partilhemos as mesmas crenças”, afirmou.

“Dei a mão ao Mateus e Megui e mergulhei no mar com eles, ‘afogando’ o meu medo para garantir que estavam os dois em segurança. Temos a nossa família de amigos, a que escolhemos, e temos a nossa família de sangue, que mesmo com as desavenças e distância normais de qualquer uma, podemos aproximar e desfrutar com experiências deste género. Que dia feliz!”, rematou.