Vera Kolodzig regressa a Londres e faz desabafo nas redes sociais

Vera Kolodzig regressou a Londres, cidade onde estudou representação com 18 anos, e fez um sentido desabafo nas redes sociais.

Aos 18 anos, Vera Kolodzig decidiu ir estudar representação para Londres, no Reino Unido. A experiência ficou aquém das expectativas, por isso, quando terminou os estudos, regressou a Portugal e nunca mais visitou a cidade.

Dezasseis anos depois, a atriz voltou à capital britânica e fez um sentido desabafo nas redes sociais.

“Desde criança que sonhava estudar em Londres, onde os imponentes teatros são arrebatados por sinfonias épicas e histórias contadas por atores que cantam e dançam”, escreveu.

“Vim a primeira vez a esta cidade naquela que recordo ser a única viagem com a família toda (tinha ido com os meus irmãos a Los Angeles aos nove anos, mas a minha mãe não foi). Lembro-me do meu pai a passear de chapéu com o jornal debaixo do braço por Hyde Park e da minha irmã a tirar fotografias nas cabines telefónicas vermelhas. Eu, na minha adolescência, ficava mais admirada com as fachadas dos teatros sonhando com a possibilidade de vir um dia a pisar um enorme palco”, relembrou.

“Comecei a fazer televisão aos 14 anos, e o sonho manteve-se. Juntei dinheiro para poder vir estudar para aqui aos 18 anos, e candidatei-me a uma bolsa da União Europeia depois de passar na audição para mais de 1500 candidatos. Consegui. Fiquei três anos com um intervalo pelo meio em que voltei a Portugal para fazer uma novela e repor finanças”, contou.

“Podia dizer que foram os melhores anos da minha vida mas não foram. Vinha cheia de sonhos e vontades, cheia de ideias e ilusões, e a realidade foi bem diferente. Em 70 alunos havia apenas três estrangeiros, entre eles eu. O choque cultural foi grande, a integração difícil. Sentia-me um alien por não querer começar a beber às 18h ou ser honesta demais nas minhas opiniões”, continuou.

“Senti-me sozinha e incompreendida num país onde nem sequer dois beijinhos se dão quando se conhece alguém. Sentia-me triste com a falta de luz natural, comida real e mar. Sentia-me angustiada com as distâncias enormes e caras. Amava teatro, amava aprender, amava passear nos mercados, amava poder vestir-me como queria sem julgamentos, mas sentia falta de amor. E não entendia o sentido de humor”, desabafou.

“Foram anos incríveis sem dúvida! Aprendi muito sobre mim, sobre o mundo e sobre representação. Regressei a Portugal em 2007 e nunca mais tive vontade de voltar. Até agora, 16 anos depois. Porque agora tenho um filho com sonhos nos olhos, com a magia do ‘Harry Potter’ e o fascínio por esta cidade. Agora tenho a melhor desculpa para vir fazer as pazes com Londres e reencontrar o amor por ela”, rematou.

Nas histórias do Instagram, a atriz mostrou-se a passear ao lado do filho, Mateus, de oito anos, fruto da relação terminada com Diogo Amaral.