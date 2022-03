Vera Kolodzig: “Senti tristeza e abracei-a”

Vera Kolodzig revelou ter vivido uma semana “desafiante”, em que sentiu “tristeza”. A atriz decidiu pedir ajuda de um profissional de saúde.

A intérprete recorreu ao perfil de Instagram para desabafar sobre o “duro” que é o caminho do autoconhecimento.

“O caminho do autoconhecimento é por vezes um caminho duro. Ser feliz não significa estarmos sempre bem. A felicidade é para mim um estado, que está presente, como o céu azul que está sempre lá para além das nuvens e da tempestade. Para mim ser feliz é ter consciência disso”, começou por partilhar.

“Tive uma semana desafiante, fui arrebatada pelo cansaço extremo, por dilemas, por angústias, por aprendizagens pessoais e emocionais. Senti tristeza e abracei-a. Acolhi-a sabendo que faz parte de um processo e que a evolução traz destas coisas”, afirmou.

A artista assumiu que pediu ajuda: “Procurei ajuda. Ah! A magia da quântica e da psicoterapia! No meio disto tive momentos de admiração profunda: observar o arco-íris por trás das ondas gigantes da Nazaré com a lua a brilhar durante o dia, as gargalhadas do Mateus enquanto brincamos, uma caminhada à noite ou as luzes mágicas no Jardim Botânico de Belém”.

“Às vezes a ideia de ‘ser positivo’ é delicada, porque há quem confunda a ‘positividade’ com ‘abafar’, ‘ignorar’ ou ‘passar por cima’ de emoções ‘menos agradáveis’. A vida é mesmo maravilhosa e agora que cresci mais um bocadinho vou ali ver mar”, concluiu.