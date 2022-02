Vera Kolodzig sobre separação com Diogo Amaral: “Tinha um problema de adições”

Vera Kolodzig recordou a separação com Diogo Amaral e revelou que o relacionamento amoroso terminou devido ao “problema de adições” do ator.

Quase quatro anos depois do fim do relacionamento, a atriz falou sobre a vida pessoal e abordou separação do ex-casal, durante uma entrevista no “Alta Definição”, da SIC, revelando ainda o motivo da mesma.

“O Diogo tinha um problema de adições e claro que isso afetava as relações”, afirmou, acrescentando que sabia da situação e que, durante um período, permitiu, porém, consciencializou-se quanto ao problema, sobretudo devido ao filho, Mateus.

“O amor verdadeiro é amar-me a mim própria também”, sublinhou ainda.

No entanto, a também apresentadora admitiu que o processo de separação foi bastante tranquilo, sobretudo devido ao facto de o ex-casal ter colocado em primeiro lugar os sentimentos do filho em comum. “É colocar o interesse das crianças à frente dos nossos e das nossas dores”, referiu.

De recordar que Vera Kolodzig e Diogo Amaral separaram-se em 2017. Além do filho que têm em comum, o ator é ainda pai de Oliver, da relação amorosa também terminada com Jéssica Athayde.