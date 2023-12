Vera Kolodzig volta às novelas e agradece à psicoterapia

Dedicada, nos últimos anos, às palestras, retiros e ao seu site de vendas, Vera Kolodzig regressa à ficção nacional

Vera Kolodzig está de regresso às novelas, depois de, nos últimos anos, se ter dedicado ao tema do desenvolvimento pessoal, com palestras e retiros. “Vou estar no elenco da próxima novela da SIC, o ‘Mar Aberto’. Este regresso à ficção é muito entusiasmante, vou voltar com uma nova perspetiva depois de ter andado estes anos a viver coisas tão diferentes”, conta, em conversa com a N-TV.

“Fez-me bem afastar-me, foi uma escolha, uma das grandes prioridades era ter tempo para o meu filho e esses projetos exigiam muito de mim a nível temporal, mas agora acho que vou voltar a divertir-me muito”, acrescenta.

Vera Kolodzig lembra que por altura do início da pandemia se começou a interessar pelo desenvolvimento pessoal e que não é “o trabalho” que lhe vai trazer “satisfação ou felicidade”, mas a forma como está “na profissão”. “A última novela que fiz, ‘A Prisioneira’, em 2019, senti muito essa diferença, agir perante os desafios já com uma forma diferente”.

Depois, a atriz desdobrou-se em projetos. “Comecei com o podcast Kolodgica em 2020 e depois desenvolvi-o para uma plataforma de cursos online, eventos e desenvolvimento pessoal”. O objetivo é “espalhar uma mensagem de positividade”. “Estou muito dedicada a isso e, para ter tempo, não posso estar a aceitar certos projetos de ficção que exijam muito mais de mim. Neste momento estou numa fase ótima e consigo conciliar”.

Mas houve outro segredo para a positividade. “Toda a gente tem de fazer psicoterapia, ajuda, é verdade”. E explica: “Mudou a minha forma de estar, estou mais tranquila, estive ansiosa em algumas situações. Então, quero falar publicamente sobre isto, as pessoas podem procurar ajuda se estiverem ansiosas, é normal. Acho que enquanto figuras públicas temos essa responsabilidade, não estamos sempre lindas e maravilhosas!”.

Entretanto, e antes da novela, Vera Kolodzig gravou com João Paulo Rodrigues mais uma temporada de “Missão: 100% Português”, para a RTP1. “Em Portugal há pessoas com novas ideias, que reinventam tradições, e o que está a acontecer também nesta temporada é irmos buscar atividades que estão a acabar e, ao promovê-las, podemos estar a incentivar essas atividades a continuar. Sinto que é um pouco fazer serviço público”.

O filho, Mateus, fruto da relação terminada com o ator Diogo Amaral, é um grande fã do programa. “Já levei o meu filho a estes sítios e ele acompanha as gravações. Depois vemos juntos o programa, é uma reunião familiar muito gira. Acho que ele pode ser um futuro artista, denota alguma aptidão e interesse, também está nos genes dos pais”, remata.