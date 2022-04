Vera Kolodzig sobre a fase atual: “Sou mesmo uma sortuda”

A atriz fez uma reflexão nas redes sociais sobre a fase atual e assumiu ser “uma sortuda” a nível pessoal e profissional.

Vera Kolodzig mostrou-se agradecida e referiu, numa publicação no Instagram, que tem “um trabalho de sonho, com uma equipa de sonho, um namorado de sonho, um filho de sonho e uma casa de sonho”.

“Ontem dei por mim a pensar… Sou mesmo uma sortuda! Tenho um trabalho de sonho, com uma equipa de sonho, um namorado de sonho, um filho de sonho e uma casa de sonho. Pelo menos dos meus sonhos. E depois percebi que se pusermos amor em todas as coisas – incluindo em nós próprios e nos nossos sonhos -, o amor multiplica-se e volta para nós com ainda mais força! Semeia aquilo que queres ver florescer”, lê-se na descrição de uma fotografia da também apresentadora.

Recorde-se que Vera Kolodzig vai estrear-se como apresentadora na RTP juntamente com João Paulo Rodrigues, na segunda temporada do formato da “Missão 100% Português”.