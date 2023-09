Verão a acabar e memórias a guardar: Andreia Rodrigues despede-se das férias

As férias não duram para sempre e para Andreia Rodrigues já acabaram. A apresentadora despediu-se destas e mostrou novas imagens em família.

Este ano, as férias de Andreia Rodrigues foram entre Itália e o Algarve. No início do mês, esteve com a família, o marido e as filhas, por terras italianas, onde puderam “comer pizza quase todos os dias e mergulhar no mar”.

De regresso a Portugal, rumaram ao Algarve para aproveitar mais um tempo de descanso em família. Acompanhada do marido, Daniel Oliveira, e das filhas, Inês e Alice, a apresentadora aproveitou as altas temperaturas e as praias. Porém, tudo o que é bom acaba e as férias terminaram.

Nas redes sociais, Andreia despediu-se das férias, mas guardou todas as memórias que estas geram.

“Agosto já passou. Mas ficam as fotos e as memórias de dias felizes, a sul! Neste dia mais cinzento vou até ao sol de dias repletos de amor, gargalhadas (birras também) e momentos de tranquilidade, em família!”, começou por escrever.

“E agora…vamos lá, que por aqui o cinza só no céu, há duas miúdas cheias de vontade de aproveitar este fim de semana com tudo a que têm direito!”, concluiu.