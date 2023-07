Verão tem trazido separação. Conheça as celebridades que estão solteiras

Nesta temporada de verão, têm sido múltiplas as figuras públicas nacionais e internacionais que anunciaram o fim dos seus relacionamentos. Ora veja…



Verão rima com coração, mas nem sempre significa paixão. Nos últimos tempos, várias figuras públicas anunciaram o fim dos seus relacionamentos, ou seja, enfrentam uma nova fase da vida e estarão possivelmente solteiras

Em maio, Lara Afonso, ex-mulher do locutor Paulo Fernandes, comunicou o fim do casamento que durava há 16 anos. A apresentadora está, no entanto, a viver uma fase delicada e na terça-feira, 18 de julho, fez um desabafo: “Eu escolho o amor sempre! Mas desta vez, exijo que venha com o respeito que sei que também o mereço”, escreveu na conta de Instagram.

Já no passado mês de junho, foi a manequim Margarida Corceiro que comunicou o fim da sua relação. A atriz, que esteve quatro anos com João Félix, partilhou que o relacionamento tinha chegado ao fim. Na imprensa especula-se que a jovem, de 20 anos, reencontrou o amor ao lado de Lando Norris, piloto de F1 que namorou com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira.

Pela mesma altura, Marta Melro confirmou que o relacionamento com Paulo Vintém tinha terminado. Os dois conheceram-se nas gravações da série juvenil “Morangos com Açúcar” e têm uma filha em comum, Aurora, que está prestes a completar um ano. Apesar da separação, os dois continuam a partilhar casa.

Sara Matos e Pedro Teixeira protagonizaram uma das separações recentes mais mediáticas. Os atores são pais do pequeno Manuel, que completa em setembro dois anos.

As últimas a juntarem-se ao grupo das solteiras foram Fernanda Serrano e Bárbara Branco. Apesar de estarem juntos há alguns anos, o facto de os filhos de Fernanda Serrano não serem próximos de Ricardo Pereira poderá ter estado na origem desta alegada cisão.

Bárbara Branco e José Condessa comunicaram ao mesmo tempo, nas redes sociais, que estavam a seguir caminhos opostos. Recentemente, a atriz mostrou-se em clima de romance com Vítor Silva Costa. Os dois contracenaram na novela “Flor Sem Tempo”, transmitida pela SIC.

Panorama mundial

Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista dos The Neighborhood, tinham começado a namorar em novembro do ano passado, mas o enlace não durou muito tempo. Em maio, um representante da artista avançou, ao “site” “Page Six”, que os dois tinham optado por terminar o relacionamento.

O presente mês de julho foi marcado pelas separações de Sofía Vergara e Ariana Grande. Apesar de Ariana ainda não ter confirmado, a cantora apresentou-se na Final do Torneio de Wimbledon sem aliança, o que intensificou os rumores.

No caso de Sofía, a separação é recente, mas a atriz parece estar a lidar bem com a situação, uma vez que tem se mostrado bastante sensual nas redes sociais. A jurada do “America’s Got Talent” está em Capri, na Itália, a festejar o 51º aniversário com um grupo de amigos.