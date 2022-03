“Vergonha” no Belenenses SAD-Benfica chega aos famosos que mostram revolta

É o caso que está a marcar a atualidade: o Benfica venceu neste sábado à noite o Belenenses SAD por 7-0, com a equipa “azul” reduzida a nove jogadores por causa da covid-19. Os famosos também reagiram.

Um “caso” que já passou as fronteiras do Desporto e chegou às figuras públicas: o Belenenses SAD foi este sábado à noite a jogo com o Benfica com apenas nove jogadores, por causa da infeção com covid-19, e acabou por sair do Jamor vergado a uma goleada de 7-0, sem se disputar a segunda parte.

Alguns famosos, como Jorge Gabriel e Miguel Costa, abordaram o assunto na manhã deste domingo nas redes sociais.

“Não bastava estarmos aflitos para nos apurarmos para o Campeonato do Mundo de Futebol, agora somos a chacota do mundo desportivo”, lamentou o apresentador de “Praça da Alegria” (RTP).

“Estas são as notícias do jornais “Marca” e “As”, espanhóis, e da “Gazzeta dello Sport”, italiano, depois da pantomina jogada, ironia do destino, no Estádio Nacional.

Que vergonha!”, acrescentou Jorge Gabriel.

Também Miguel Costa, ator e apresentador da SIC, não escondeu a sua revolta.

“Conseguiram matar o futebol português mais um bocadinho. Não há palavras. E não me venham com clubites. Fosse o meu SPORTING, fossem quais fossem as equipas, a minha opinião seria exatamente a mesma (…)”, começou por referir nas redes sociais.

“Após uma volta pelas notícias, não compreendo a posição do presidente da B-Sad. É das que mais confusão me faz no meio disto tudo. Como pode não defender o adiamento? Diz que tem 38 jogadores e apresentam-se 9? Houve algo que mudou desde essas declarações até a hora do jogo? Mais jogadores infetados ou de quarentena? (…)”, acrescentou.

“NOTA: questão levantada aqui por alguns comentários. E quem compensa os adeptos que foram ao jogo e pagaram o seu bilhete? Mais uma vez o elo mais fraco. E também podemos ver a perspetiva de patrocinadores da liga, dos clubes, que se veem associados a este episódio que nunca devia ter acontecido”, concluiu Miguel Costa.