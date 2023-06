Vestido de Cristina Ferreira nos Emmy Awards custa 4,3 ordenados mínimos

Para desfilar na passadeira dos Emmy Awards, que decorrem na Madeira, Cristina Ferreira elegeu um vestido da marca Stella McCartney.

Esta quinta-feira, 22 de junho, Cristina Ferreira voou até à ilha da Madeira, onde marcou presença na semifinal da 51.ª edição dos International Emmy Awards. Na festa de apresentação, Cristina Ferreira, de 45 anos, elegeu um vestido da marca Stella McCartney para desfilar na passadeira vermelha.

O modelo está à venda na internet, mas o preço não é para todos os bolsos. O vestido branco, com costas descobertas e brilhantes cravejados, custa mais de três mil euros, cerca de 4,3 ordenados mínimos nacionais, uma vez que o valor está em 760€, de acordo com as atualizações feitas em 2023.

Ainda assim, a escolha rendeu à diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo fortes elogios na caixa de comentários. “Miúda gira”, “Sempre em grande, Cristina” e “Adoro o vestido” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, além de Cristina Ferreira, muitas outras personalidades da ficção portuguesa, nomeadamente José Condessa, de 26 anos, Rita Pereira, de 41 anos, e Ana Guiomar, de 34 anos, marcam presença na semifinal que decorre esta sexta-feira, 23 de junho, na ilha da Madeira.