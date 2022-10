Victoria Beckham remove tatuagem com iniciais do marido: “Estava cansada”

Victoria Beckham explicou o porquê de ter removido a tatuagem que tinha das iniciais do marido, David Beckham. “Estava um bocado cansada”, afirmou.

A mulher do antigo futebolista inglês apareceu em público sem a tatuagem que tinha no pulso. A Imprensa pensou que o casal estivesse a viver problemas no relacionamento de longa data.

Contudo, a estilista, de 48 anos, explicou, em declarações à revista “People”, que estava apenas cansada da tatuagem.

“Acho que a imprensa começou logo a especular que eu me teria separado do meu marido. Não, eu estava um bocado cansada da tatuagem. É tão simples quanto isso”, esclareceu a empresária.

Victoria e David Beckham estão casados desde 1999. O casal tem em comum os filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.