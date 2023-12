Victória Guerra: regresso às novelas cinco anos depois

Atriz volta às novelas cinco anos depois do último trabalho. Fez séries para a RTP e a Netflix e não esconde a satisfação de estar no pequeno ecrã.

Victória Guerra está de regresso às novelas cinco anos depois. Após a participação em “Alma e Coração”, a atriz fez uma pausa neste género de ficção e optou por fazer séries: “Glória”, para a Netflix, “O Ano da Morte de Ricardo Reis” e “Histórias da Montanha” (RTP1). Agora, a intérprete volta com “Papel Principal”, uma novela que termina já nos primeiros meses do próximo ano, devido às baixas audiências. “Foram cinco anos fora da SIC, mas sempre a trabalhar, foi um período muito bom, com uma pandemia pelo meio”, diz Victória Guerra à N-TV. “Cresci muito como pessoa e como atriz e queria muito voltar a fazer novelas”, acrescenta.

“Trabalhei para a Netflix, o que foi muito fixe e fiz séries para a RTP. O que senti saudades nas novelas foi do companheirismo de meses com colegas e de voltar a casa, porque a verdade é que comecei nas novelas”, diz a intérprete.

“Dá-me muito gozo voltar, é quase um regresso ás origens, são oito meses com a mesma personagem”, conclui Victória Guerra, que caracteriza a sua “Vera”: “Ela é uma mulher de negócios, com uma carreira invejável, e que vive em Nova Iorque com o marido. Acaba por regressar a Portugal atrás dele, depois da morte do pai”.