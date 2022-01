Vin Diesel acompanha filha de Paul Walker até ao altar

Vin Diesel acompanhou, esta sexta-feira, 22 de outubro, até ao altar a filha de Paul Walker, Meadow, no dia em que esta se casou com o ator Louis Thornton-Allan.

O ator é padrinho da filha do falecido ator e, por isso, esteve presente na cerimónia que decorreu numa praia da República Dominicana, segundo a Imprensa. O artista vestiu-se de azul para levar Meadow até ao altar.

No perfil de Instagram, a filha de Paul Walker fez questão de partilhar o momento com os seguidores. Rapidamente, os fãs mostraram-se rendidos ao facto de Vin Diesel acompanhar a filha do melhor amigo.

“Adoro o facto de Vin Diesel a ter acompanhado até ao altar”, comentou uma admiradora. “Ver o Vin Diesel a acompanhar-te deixou-me em lágrimas e eu sou um homem”, atirou um internauta.

“O teu pai está, certamente, orgulhoso de ti”, escreveu outro.

Lembre-se que Paul Walker, que fez parte do universo cinematográfico de “Velocidade Furiosa” com a personagem “Brian O’Conner”, perdeu a vida num acidente de viação, em 2013, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.