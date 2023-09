Vin Diesel recorda Paul Walker: “O mundo não é o mesmo”

Paul Walker morreu há dez anos, vítima de um acidente de viação. No dia em que celebraria 50 anos, Vin Diesel recordou o amigo.

“Uma década… Dez longos anos… e, no entanto, parece que foi ontem que cantámos os ‘parabéns a você’ pelos grandes 40”: foi assim que Vin Diesel começou por recordar Paul Walker, no dia em que o astro de Hollywood completaria 50 anos.

“O mundo não é o mesmo irmão… Como espécie, pode-se dizer que estamos a lutar. Mas eu penso em ti e sorrio, porque sei que tudo vai ficar bem. Eu estava a passar por imagens para celebrar este dia sagrado. Memórias a piscar diante de mim, uma melhor que a outra… Mas eu não consegui superar esta. Engraçado, um anjinho entrou no escritório e olhou por cima do meu ombro. ‘Essa é uma foto tão intemporal, pai… Uma que viverá por gerações da humanidade’”.

“É claro que eu não me virei, haha, não havia necessidade do rapaz ver os olhos do pai arregalados. Ao sair, ele diz, ‘é por isso que quero construir carros, para ele’”, acrescentou, lembrando o momento em que Paul Walker informou a produção de “Velocidade Furiosa” que tinha de voar para Nova Iorque, para assistir ao nascimento do filho.

“Para mim esta foto representa o momento em que soube que seríamos irmãos para a eternidade. Janeiro de 2010, na noite anterior a partimos para o Haiti… a paixão e a alegria que tinhas para, simplesmente, ajudar as pessoas. Disseste que os primeiros socorristas não deviam ter que esperar por ninguém… e que querias dedicar a tua vida a isso. Primeiros socorristas… esse era o teu verdadeiro eu, e estavas a partilhá-lo comigo, o teu irmão”, continuou.

“Por mais que eu gostasse de pensar que estaríamos a cortar bolo e a cantar os parabéns pelos grandes 50! Nós provavelmente não… porque tu estarias em Maui ou Marrocos, ou em qualquer lugar deste planeta onde as pessoas estivessem necessitadas. Tenho saudades tuas… Amo-te, e continuarei a honrar a alma bonita que eras”, rematou.