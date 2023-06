Virginia López, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, luta contra cancro e rapa o cabelo

Virginia López recorreu às redes sociais para partilhar, através de uma fotografia onde surge com o cabelo rapado, que foi diagnosticada com cancro na mama.

Virginia López, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, da TVI, foi diagnosticada com cancro da mama e mostrou-se de cabelo rapado nas redes sociais.

“Demorei a decidir se publicava ou não esta foto. Porque é íntima, pessoal, o primeiro registo. Também representa tudo o que estava a sentir”, escreveu na legenda.

“O meu marido tinha dito que queria ser ele a rapar, em casa, com os meus. O que não me disse foi que estava cheio de medo. Não medo em si de rapar, isso até é relativamente fácil, medo do que viria depois, quando eu me olhasse ao espelho, pela primeira vez”, continuou.

A escritora queria que fosse um “momento divertido”: “Nada de dramas. Como se estivesse no ‘Jogo da Oca’ e tivesse aterrado no número do Fleki (isto só para os nascidos nos 80). Cada vez que ouvia a música ‘Nothing Compares To U’, e olhava para a cabeça rapada da Sinead O´Connor, o meu eu adolescente achava que nunca seria tão corajosa porque… tinha ouvido por aí que só as mulheres bonitas ficam bem sem cabelo… e eu nunca me considerei uma mulher bonita. Portanto, precisava do meu cabelo”.

“Nessa noite, já sem ele [o cabelo], com o que não contava era com sentir-me ainda mais bonita, mais leve…. mais livre. Se calhar o ser humano tem demasiados acessórios que lhe impedem ver o que realmente é valioso: a essência. Não te vou mentir… o doloroso foi uns dias antes, quando passei os dedos pelo meu cabelo e fiquei com ele na mão. Aí sim chorei, enquanto a água do chuveiro levava as minhas lágrimas”, acrescentou.

“Não sou de definhar, ou de ficar em barcos que se afundam; eu prefiro atirar-me à água e nadar. Não espero. Decido. Ainda por cima, o cabelo volta a crescer, o que importa é estar viva. Só que… parece que o cabelo significa tanto… mas as coisas só significam aquilo que nós queiramos que signifiquem. Podemos escolher ficar tristes… eu escolhi a liberdade de ser eu. Despida. Mais verdadeira do que nunca. E, por isso, finalmente, sobre a foto, por tudo o que ela significa, decidi que devia partilhá-la”, rematou.