Virginia López sobre o cancro: “O pior é contar às pessoas”

Virginia López esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”, no qual falou pela primeira vez acerca do diagnóstico de cancro da mama.

Virginia López, ex-concorrente do programa “Big Brother Famosos 2”, foi diagnosticada com cancro da mama em janeiro de 2023.

No início do mês, partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surgia de cabelo rapado. Virginia esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, a quem revelou alguns pormenores do momento em que decidiu despedir-se do cabelo: “Pensava que ia ser um momento difícil mas o meu marido, o Vasco, fez com que fosse um momento muito bonito. Quando me olhei ao espelho senti-me livre, linda e até confortável”.

A escritora espanhola confessou que o momento mais difícil foi quando o cabelo começou a cair, na sequência das sessões de quimioterapia, mas também explicou como foi contar à família e amigos chegados: “O pior é contar às pessoas. (…) Quando descobri o resultado da biópsia informei a família”.

Ainda que a viver uma fase difícil, Virginia López confessou: “Nunca me senti doente, o que me deixa mais fraca é a quimio”.

Recorde-se que, após ter recusado o convite do programa “Dois às 10”, Virginia López aceitou sentar-se frente a frente para uma entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.