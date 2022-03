Virgul já é pai pela segunda vez

Virgul revelou nas redes sociais que a família aumentou. A mulher do cantor, Wanda Valença, deu à luz uma menina.

A novidade foi anunciada pelo artista na conta de Instagram. Elijah, a primeira filha em comum do casal, já nasceu e a primeira fotografia da bebé foi revelada.

“Carolina + Elijah = O meu mundo”, escreveu na legenda de uma fotografia da filha mais velha, Carolina, de nove anos, com a irmã ao colo.

https://www.instagram.com/p/CANFW0lp74D/

Este é a segunda filha de Virgul. Recorde-se que Carolina, de nove anos, é fruto de uma relação anterior.

A gravidez foi revelada quando a bailarina, que se sentou na primeira fila para ver a atuação do antigo concorrente do “Dança com as Estrelas” e surgiu com uma barriga grávida já saliente.