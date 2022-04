Virgul vai ser pai pela segunda vez

A família de Virgul vai aumentar pela segunda vez. O artista espera o primeiro filho em comum com a mulher, Wanda Valença.

A novidade foi revelada este domingo no programa “Dança com as Estrelas”, da TVI, quando a bailarina, que se sentou na primeira fila para ver a atuação do concorrente, surgiu com uma barriga grávida já saliente.

Este é o segundo filho de Virgul. O cantor é pai de Carolina, de nove anos, fruto de uma relação anterior.

Recorde-se que Virgul, Carolina Deslandes, Paulo Pires, Margarida Corceiro, Soraia Tavares, Marco Costa, Miguel Raposo e Angie Costa são os concorrentes desta quinta temporada do do concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar.