Vítor Baía faz festa de boas vindas para filha recém-nascida

Vítor Baía e Andreia Santos têm já um filho em comum, Rodrigo, de dois anos. O antigo guarda-redes do FC Porto é ainda pai de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, frutos do casamento terminado com Alexandra Almeida, e Afonso, de 13, do namoro também terminado com Elisabete Carvalho.