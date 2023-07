Vitor Kley está por Portugal e confessa: “O meu coração está livre”

O cantor brasileiro Vitor Kley esteve nos Açores para dois concertos e foi entrevistado no “Dois às 10”, da TVI.

Vitor Kley saiu do Brasil, atravessou o Atlântico e parou nos Açores. O cantor brasileiro e ex-namorado da atriz Carolina Loureiro deu dois concertos no arquipélago e vai de seguida para Londres e Itália, para mais espetáculos da sua “Eurotur”, a digressão pela Europa.

Antes de sair de Portugal, o artista esteve no programa das manhãs da TVI, “Dois às 10”, no qual conversou com Cláudio Ramos e Mafalda Castro.

No programa do quarto canal, Vitor Kley apresentou algumas canções, sendo uma delas “Morena”, um dos maiores sucessos do cantor brasileiro. Durante a conversa com os apresentadores, foi abordada a vida amorosa Vitor.

Cláudio Ramos perguntou ao cantor brasileiro: “O coraçãozinho como é que está?”. “Meu coração está livre”, revelou.

Vitor Kley namorou com a atriz Carolina Loureiro e anunciaram o fim da relação no início do ano passado. Independente do término, o artista já visitou Portugal diversas vezes e já falou sobre a ex-namorada em diversas ocasiões.