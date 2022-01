Vítor Norte faz anos e recebe mensagem especial da filha mais velha

Vítor Norte fez anos, este sábado, 29 de janeiro, e a sua filha mais velha, Sara Norte, fez questão de celebrar o aniversário nas redes sociais.

O ator completou 71 anos no fim de semana e a primogénita não podia deixar passar a data em branco no perfil de Instagram. Por isso, a atriz mostrou-se orgulhosa do progenitor.

“Faz 71 anos. Uma vida repleta de aventuras, de histórias, de amor e de arte. Tenho muito orgulho em ter-te como pai e desejo que este ano seja mais um cheio de coisas boas e rodeado de muito amor, porque como tu costumas dizer: ‘O importante é sermos felizes’. Amo-te muito, papá. És e serás sempre o meu Peter Pan. Parabéns”, escreveu.

Além da atriz, de 36 anos, o intérprete também é pai de Diogo, de 31. Os dois são fruto do relacionamento amoroso com Carla Lupi. Já o filho mais novo, Valentim, de 14, nasceu durante a relação com Vânia Machado.

Esta não é a primeira vez que Sara Norte se demonstrou orgulhosa do seu pai. No dia em que este assinalou 50 anos de carreira, a atriz também teceu elogios. “Em todas as personagens que faz é uma pessoa diferente e não tem medo de arriscar. Para mim ser ator é isso! É bom colega e nunca pisou ninguém para ficar bem. Tenho muito orgulho por ter podido contracenar com ele e ainda mais orgulho, claro, de ser filha dele”, afirmou.