Vítor Silva Costa deixa mensagem a Bárbara Branco: “Muita sorte”

No dia da estreia da peça “Electra”, Vítor silva Costa partilhou uma imagem de Bárbara Branco e deixou uma mensagem nas redes sociais.

Nos últimos tempos, intensificaram-se os rumores de um possível relacionamento entre Vítor Silva Costa e Bárbara Branco.

A atriz faz parte do elenco da peça “Electra”, que estreou este sábado, 18 de novembro, às 21 horas no Auditório da Academia das Artes do Estoril e o ator recorreu às redes sociais para desejar “muita sorte”: “A dona Electra estreia hoje. Muita sorte, dona Electra”, escreveu.

Apesar de nunca terem confirmado a relação, Hugo Mendes, comentador do “Passadeira Vermelha”, da SIC, revelou que os dois já estarão a partilhar casa: “Estou até em condições de dizer, e perdoem-me a inconfidência, que os dois até partilham casa ou pelo menos passam muito tempo juntos”.