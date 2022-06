Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, do “Big Brother”, foi detido

Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother”, na TVI, foi detido no âmbito da operação “Semente em Pó”.

De acordo com uma fonte da GNR, Vítor Soares foi detido e encontra-se em prisão preventiva.

A operação “Semente em Pó”, que visou o desmantelamento de uma rede de tráfico de estupefacientes, foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mirandela, nos dias 31 de maio e 1 de junho.

No decorrer da operação foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 32 e os 55 anos de idade.

Esta rede operava na zona Norte do país e atuava nos concelhos de Mirandela, Boticas, Chaves, Valpaços e Vila Nova de Gaia.

Entretanto, Sónia Jesus tornou a sua conta de Instagram privada e a conta de Vítor Soares foi eliminada.

A investigação decorria há cerca de dois anos e no dia 31 de maio e 1 de junho os militares da Guarda deram cumprimento a cinco mandados de detenção, nove mandados de buscas domiciliárias e 15 mandados de buscas em veículos, anexos e estabelecimentos que culminaram na detenção de seis suspeitos e na apreensão de 500 doses de cocaína; 26 doses de haxixe; 40 doses de canábis folhas; 63 plantas de canábis; sementes de canábis; 5275 euros em numerário, entre outros.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Mirandela para primeiro interrogatório. A operação contou ainda com o apoio do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra, dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Bragança e Vila Real, do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Bragança, das Secções Cinotécnicas de Bragança e Vila Real, dos Postos Territoriais de Mirandela, Torre de Dona Chama, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Boticas e Chaves, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mirandela, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Mirandela e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).