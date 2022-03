Viúva de Pedro Lima mostra-se recuperada do choque da perda do ator: “Dançar é libertador!”

Anna Westerlund, viúva do ator Pedro Lima, regressou às redes sociais para fazer publicidade a uma marca e mostrou estar cada mais recuperada da morte do ator da TVI.

“Dançamos um de cada vez mas não podemos nunca parar de dançar!”, começou por escrever a ceramista nas redes sociais, numa publicidade a uma coluna de som de uma conhecida marca.

“A testar este SOM para inaugurar a pista de dança do atelier!”, mostrou.

“Para mim, dançar é do mais libertador que há! ‘Circles’, do Post Malone, é a música que mais danço no momento e que me puxa para cima! Qual é a vossa? Adorava saber e depois faço uma ‘playlist’”, desafiou Anna Westerlund.

Recorde-se que Pedro Lima perdeu a vida no início do verão na Praia do Abano, em Cascais.