Viúvo de Maria João Abreu surge a tocar com os netos em palco

João Soares, viúvo de Maria João Abreu, surgiu a tocar com a sua banda Namorados da Cidade e com os netos em cima do palco.

Depois de ter anunciado que tinha regressado aos palcos após a morte da sua companheira, o músico foi surpreendido, durante um espetáculo, pelos netos que foram para cima do palco.

“ROCK’N’ROLL! É isto! Guitarra numa mão, netos na outra!” afirmou o artista na legenda de um vídeo do momento em família.

Aquando do regresso aos palcos, João Soares explicou, no final de junho, que voltou “sem peso na consciência” e “a desfrutar do prazer”.

“Voltei a tocar. Voltei às atuações. Primeiro, um palco. Depois, uma televisão. E depois, mais palcos. […] E consegui. Desafios. Prova. Não pela parte musical. Mas exclusivamente pelo peso emocional”, afirmou.