Viúvo de Maria João Abreu lembra dia em que a atriz morreu: “Voei até ao hospital”

João Soares, marido de Maria João Abreu, lembrou o dia em que a atriz da SIC morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma.

O músico recordou, numa entrevista à revista “Caras”, a chamada que recebeu da médica quando não estava no hospital e Maria João Abreu começou a respirar “com muita dificuldade”.

“A médica ligou-me e disse-me: ‘João, está para breve, a João já está a respirar com muita dificuldade, venha já.’ Voei até ao hospital e pelo caminho fui avisando os filhos, o Zé [Raposo], a minha irmã”, contou.

Antes do momento da partida da intérprete, João Soares tocou uma música dos Pearl Jam, da qual a atriz gostava muito, com a ajuda do filho da artista Ricardo Raposo que ainda leu um poema.

“Demos o último acorde, a Maria João deu o último suspiro e vimos os batimentos cardíacos descer até ao zero. Estamos ali e não há nada que possamos fazer”, confessou o viúvo de Maria João Abreu.