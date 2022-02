Vizinha de Jessica Athayde agradece após ajuda da atriz

A vizinha de Jessica Athayde mostrou-se grata pela atitude da atriz e pelo cabaz que lhe foi oferecido.

Depois de ter angariado 500 euros no podcast “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, e usado o valor para comprar bens de primeira necessidade a uma vizinha e entregar-lhos pessoalmente, a artista já obteve resposta.

Jessica Athayde partilhou um vídeo no qual a vizinha surge a agradecer pelo cabaz que lhe foi oferecido, que continha produtos biológicos nacionais.

“Muito obrigada. Adorei. Beijinhos”, referiu a vizinha da atriz na publicação.

De recordar que, no início do podcast, Jessica Athayde explicou que queria ajudar uma vizinha com o dinheiro que iria ganhar com a participação do programa, já que cada convidado recebe dinheiro por cada pergunta respondida e tem que oferecer o valor a alguma pessoa ou instituição.

Durante a entrevista, Jessica Athayde abordou ainda a zanga com Rita Pereira. “Não sei. Juro. Até hoje não sei porque é que a Rita Pereira não fala comigo!” disse, na altura.