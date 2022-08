Vocalista de Os Quatro e Meia arrasa organização do festival “Sol da Caparica”

Tiago Nogueira, vocalista de Os Quatro e Meia, arrasou a organização do festival “Sol da Caparica” perante os atrasos nos concertos e falta de condições técnicas.

O cantor e a banda subiram, esta segunda-feira, 15 de agosto, ao palco principal do festival na Costa de Caparica. Durante o espetáculo, o vocalista teceu várias críticas à organização afirmando que só atuaram por respeito ao público.

“Esta noite nós estamos aqui em cima do palco por vocês, porque pagaram bilhetes… porque se fosse pela falta de respeito com que vários músicos durante este festival foram tratados e muito do público foi tratado, não vínhamos aqui nem mais uma vez com esta organização”, disse.

“Acabou-se o politicamente correto! Não brincam mais connosco!” afirmou.

O “Sol da Caparica” recebeu várias críticas por existirem atrasos na hora dos concertos, artistas a atuarem com pouca condições técnicas e atuações a serem cortadas a meio ou canceladas, como o caso de The Lengendary Tigerman.

Miguel Ângelo, que atuou no palco secundário, mostrou-se indignado com o seu espetáculo que foi adiado cerca de três horas, das 21h20 para a 00h17. Quando subiu ao palco, o cantor interpretou duas músicas ficando a meio da terceira devido a um apagão.

“Tenho uma carreira a caminho dos 40 anos e há coisas que simplesmente já não ‘podem’ acontecer no Portugal dos Festivais em 2022”, disse nas redes sociais.