“Vocês são os meus heróis”. Liliana Aguiar assinala primeiro dia de escola do filho no Dubai

Liliana Aguiar utilizou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o primeiro contacto do filho mais novo, Santiago, com a nova escola no Dubai.

Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para compartilhar com os seguidores a “dor” que sentiu ao ver o filho mais novo, Santiago, ir para o primeiro dia de escola no Dubai.

“A dor que senti foi enorme. A sentir-me impotente ao ver nos olhos a tristeza quando ficou na escola”, escreveu.

“Todas as crianças sofrem no primeiro dia do ano escolar. Mas quando sentes que o medo que eles têm é de não os perceberem, não consegues argumentar. Uma escola nova, uma língua que não falam, uma cidade diferente…”, acrescentou.

“Vocês são os meus heróis e todas as crianças que passam por esta mudança tão pequeninos. Espero que um dia venha a fazer sentido para vocês”, rematou.

Recorde-se que Liliana Aguiar mudou-se para o Dubai, Emirados Árabes Unidos, uma vez que não estava a adaptar-se às oportunidades que surgiam em Portugal. Consigo levou a família.

Liliana Aguiar e o companheiro, Francisco Nunes, são pais de Santiago, de quatro anos. A também modelo é, ainda, mãe de Miguel Ângelo, de 18 anos, fruto do namoro com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, de seis, da relação terminada com o ator e médico José Carlos Pereira.