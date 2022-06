Wanda Stuart mostra apoio a concorrente de “Uma Canção Para Ti”

Wanda Stuart está dividida entre dois programas, um na SIC e outro na TVI. Se por um lado a filha está a participar no “Ídolos”, uma aluna brilha em “Uma Canção Para Ti”.

A artista recorreu assim às redes sociais para mostrar o seu apoio a Catarina Alfaro. “Esta menina é minha aluna e é uma princesinha cheia de talento, que hoje inaugurou o programa ‘Uma Canção Para Ti’…”, começou por dizer.

“O número para votar, tal como o da minha filha no ‘Ídolos’, acaba em 01… coincidências…

Força, Catarina! És linda…”, rematou.

Recorde-se que, recentemente, Wanda Stuart viu-se envolvida numa polémica devido à participação da filha, Eva Stuart, no programa de talentos da SIC. A cantora reagiu, no Instagram, às acusações de favoritismo da filha no “Ídolos”.

“(…) E é para estas pessoas desocupadas e maldosas que têm a coragem de ir para a internet falar injustamente de uma miúda de 16 anos – por algum ‘jogo sujo’ que estão a tentar fazer com ela para que a produção do programa se sinta intimidada e não lhe dê uma possível vitória, caso a mereça, apenas para não ser acusada de favorecer a minha filha -, que quero dedicar esta mensagem (…)”, afirmou.