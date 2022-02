Wanda Stuart reage à vitória de Ivo Lucas no programa “A Máscara”: “Emocionante”

Wanda Stuart não conseguiu ficar indiferente à atuação de Ivo Lucas no programa “A Máscara” (SIC). O Viking não só ganhou o programa como emocionou quem assistia ao formato ao dedicar o tema “My Heart Will Go On”, de Celine Dion, a Sara Carreira.

Primeiro a atriz Noémia Costa destacou o momento no perfil de Instagram: “Foi meu filho em ‘Bem-vindos a Beirais’ [RTP1] e desde aí tenho-o visto crescer. Será sempre o meu ‘Sandro’, o meu menino. Conheço o Ivo Lucas e desejo somente que seja feliz”.

De seguida, Wanda Stuart partilhou a opinião, apoiando o artista. “Acabei de ver a atuação da final, onde cantou ‘My Heart Will Go On’… Emocionante…”, começou por dizer a intérprete.

“Não o conheço pessoalmente, mas imagino a dor que deve sentir e que irá carregar toda a vida… muito triste. Espero, sinceramente, que consiga amenizar esse sentimento e que a vida lhe sorria, apesar da tragédia que se abateu sobre ele, assim como toda a família da Sara. E, já agora, mando-lhe um beijinho. Cantou muito bem. Foi muito bonita a homenagem que prestou à amada eterna”, rematou.

Lembre-se que Ivo Lucas ficou em primeiro lugar na terceira edição do concurso de máscaras da estação de Paço de Arcos. Em segundo, ficou Sérgio Rosado que estava mascarado de Cato.