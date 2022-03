Wanda Stuart responde à letra a críticas: “Chamar-me homofóbica deve ser só piada”

Wanda Stuart mostrou-se revoltada, esta quarta-feira, 18 de agosto, com dois internautas que apelidaram a cantora de “homofóbica” nas redes sociais.

A artista foi criticada numa publicação que fala sobre uma entrevista que deu, tendo sido acusada de ser “homofóbica”. Indignada, a intérprete esclareceu a situação, através do Facebook.

“Fui chamada de homofóbica por dois ignorantes (para não dizer outra coisa). […] Se o Vasco e o seu amiguinho SC Carvalho fossem minimamente instruídos e soubessem um pouco para além da ‘cultura das redes sociais e dos sites de engate’ saberiam que a Wanda Stuart foi desde os anos 90 uma figura central na luta pelos direitos dos gays em Portugal”, começou por contar.

“Fui apresentadora da gala Abraço durante 20 anos, ao lado do meu querido amigo Carlos Castro e encabecei as primeiras Gay Prides. Além dos meus melhores amigos serem praticamente gays ou travestis, fiz, faço e farei espetáculos com amigos/artistas travestis […], fui a primeira mulher a fazer shows no Trumps e no Bric (entre outros bares e discotecas gays) e […] fui sempre vestida pelos melhores estilistas portugueses (todos gays), dei entrevistas onde os títulos, por exemplo, diziam coisas tipo: ‘Se fosse homem seria homossexual’, fui eleita rainha dos Travestis pela saudosa Ruth Bryden (que vocês nem devem saber quem é), entre muitas outras coisas que me ligam à comunidade gay em Portugal para sempre e com muito orgulho. Até fui referenciada em alguns livros escritos por escritores gays”, prosseguiu.

“Como os meninos, que me criticam agora, não devem ler para além do que aparece nas redes sociais e nos sites de engate vêm agora tentar pôr-me rótulos que não se enquadram de todo na minha pessoa. Chamar-me a mim homofóbica deve ser só piada… Infelizmente é uma piada sem graça nem fundamento […]. Só mesmo pessoas que não sabem nada da vida e que nem tentam saber um pouco sobre quem chegou antes deles e lhes abriu as portas, para que possam hoje em dia andar vestidos como querem e terem saído do seu armário cheio de mofo”, acrescentou.

Wanda Stuart pediu ainda para que se deixassem de “armar em bichas modernas”. “São apenas bichinhas ignorantes e não tentem denegrir uma pessoa que lutou pelos vossos direitos, mesmo não tendo que o fazer e que até por isso foi rotulada e muitas vezes posta de lado profissionalmente por estar associada à vossa comunidade”, disse.

“Tentem aprender qualquer coisa sobre quem tentam denegrir, antes de abrir essa vossa boquinha para falar de mim… perguntem aos gays mais velhos quem é a Wanda Stuart e talvez aprendam qualquer coisinha com quem anda nisto há mais tempo que vocês. Senão correm o risco de vos chamarem ‘bichas tontas’. E até correm o risco de serem processados por difamação a uma figura pública, neste caso eu”, rematou.