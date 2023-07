“We said Ibiza”: Mel Jordão diverte-se na despedida de solteira

Mel Jordão tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos da despedida de solteira. A influenciadora casa-se no dia 3 de setembro.

“She said ‘oui’, we said Ibiza”, foi com esta frase “Ela disse sim, nós dissemos Ibiza” que Mel Jordão começou a despedida de solteira nas Ilhas Baleares. A influenciadora foi surpreendida pelas amigas com T-shirts personalizadas, e a festa ainda passou por Sevilha, antes de rumarem ao destino final.

“Vendaram-me e disseram ‘Só a tiras quando nós dissermos’. Vestiram-me uma T-shirt, e quando disseram ‘Podes tirar’ estávamos no aeroporto, todas com T-shirts iguais a dizer: ‘She said oui, we said Ibiza’. Que a festa comece”, escreveu na legenda da publicação.

Já na ilha, Mel mostrou-se com um fato de banho branco e véu, como manda a tradição. Diogo Piçarra, noivo e pai da filha Penélope, de três anos, brincou com a situação: “É o teu vestido?”, comentou, seguido de emojis a rir.

Mel Jordão e Diogo Piçarra têm casamento marcado para dia 3 de setembro. Nas redes sociais já mostraram alguns detalhes do grande dia, nomeadamente os convites de casamento.

A despedida de Diogo Piçarra teve bonecas insufláveis, danças sensuais e aconteceu em Amsterdão, na Holanda.