Will Smith pede desculpa a Chris Rock em vídeo

Quatro meses após o polémico estalo que Will Smith deu a Chris Rock durante a cerimónia dos Oscars, o ator veio agora pedir desculpa publicamente.

Will Smith partilhou um vídeo, no Youtube e no Instagram, intitulado “foi um minuto” em que pede desculpa ao comediante pela agressão.

O marido de Jada Pinkett referiu que não estava bem e que se quer redimir do “comportamento inaceitável”. No vídeo Will Smith responde a algumas questões colocadas por fãs.

Uma das perguntas prendia-se com o facto de não ter pedido desculpa no seu discurso de aceitação do prémio.

“Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em contacto com o Chris e a mensagem que recebi é que ele não está pronto para falar”, começou por explicar pedido desculpa de seguida.

“Chris, peço-te desculpa, o meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para quando estiveres pronto para falar”, afirmou.

“Não pensei em como as pessoas ficariam magoadas naquele momento”, referiu ainda. Will Smith contou ainda que passou os últimos meses a rever e a entender a complexidade do que aconteceu.

“Não vou tentar explicar tudo agora, mas posso dizer que não há nenhuma parte de mim que pense que aquela foi a forma certa de me comportar”, atirou.

O ator de “Homens de Negro” pediu ainda desculpas à família, à Academia de Cinema e à comunidade de Hollywood.

Recorde-se que Will Smith agrediu Chris Rock, que apresentava a gala, após este ter feito uma piada sobre a sua mulher.