William e Harry de relações cortadas após documentário

A família real britânica parece não ter paz. De acordo com algumas fontes os príncipes William e Harry estão de costas voltadas após a série documental da Netflix “Harry e Meghan”.

A relação entre os irmãos já andava tremida, porém, depois do lançamento do documentário, amigos do príncipe William garantem à imprensa internacional que este “não tem planos” de voltar a falar com o irmão mais novo brevemente.

“Tem sido óbvio que as coisas estão tensas há algum tempo. Há uma tristeza pela forma como as coisas estão entre os irmãos”, garantiu uma fonte ao jornal “The Times”.

A imprensa internacional referiu ainda que William queria que Harry fosse banido da cerimónia de coroação de Carlos III, porém, o pai e atual rei optou por uma abordagem diferente.