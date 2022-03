Xana Toc Toc revela ter sido procurada pela família paterna após entrevista ao “Alta Definição”

Xana Abreu, conhecida por Xana Toc Toc, revelou que foi procurada pela família paterna depois da entrevista ao “Alta Definição” (SIC).

Abandonada pelo pai, como contou numa entrevista ao formato da estação privada, no passado sábado, 27 de fevereiro, a cantora revelou que foi procurada e contactada pelos familiares paternos nas redes sociais.

“Graças ao Daniel Oliveira e ao ‘Alta Definição’ que fizemos juntos, a minha família paterna, que há muito que me procurava e eu não sabia, conseguiu encontrar-me e entrou em contacto comigo”, contou, no perfil de Instagram.

“Perceberam que a ‘Toc Toc’ tão gostada pela família era a mesma sobrinha com quem tinham perdido o contacto há muitos anos”, acrescentou, referindo que “a vida é uma ironia, nada é por acaso” e que “não podia estar mais feliz”.

“Aproveito para, e porque nunca é demais, agradecer todo o amor que tenho recebido de todos vocês”, completou.

Em entrevista com Daniel Oliveira, Xana Abreu recordou que cresceu sem a presença do pai. “O meu pai foi-se embora tinha eu um ano. De certa forma senti-me responsável pela separação dos meus pais. Sempre soube que não era uma criança bem-vinda para o meu pai. Quando nasci ele foi embora. É difícil uma criança saber disto. Sempre me fez muita falta”, contou.