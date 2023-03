Xuxa faz 60 anos e Globoplay exibe emissão especial

A apresentadora brasileira Xuxa celebra 60 anos no fim de março e, para assinalar a data, a Globoplay preparou uma emissão especial.

Considerada uma das apresentadoras mais proeminentes e aclamadas do Brasil, Xuxa celebra o seu 60.º aniversário já no próximo dia 27 de março. Para festejar a vida e a carreira da artista brasileira, a Globo preparou vários programas especiais que não só vão contar com a presença da “rainha dos baixinhos” enquanto convidada especial como também vão fazer uma retrospetiva da carreira da artista.

Os conteúdos podem ser vistos em exclusivo pelos assinantes do Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo.

Com brincadeiras e atrações musicais, o “Xou da Xuxa” foi um marco da televisão brasileira e consagrou a apresentadora como a “rainha dos baixinhos”, nome pelo qual é conhecida até hoje. O especial já se encontra disponível na plataforma e recorda uma fase importante da carreira de Xuxa.

Esta quarta-feira (8), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o programa “Saia Justa” regressa com uma nova temporada e vai ter Xuxa como convidada especial. A apresentadora irá juntar-se a Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil para falar sobre temas como sexo, amor, poder, trabalho, redes sociais, entre outros assuntos, sempre de uma perspetiva que destaca diferentes experiências e vozes femininas.

Xuxa também vai ser convidada especial da nova temporada de “Que História É Essa, Porchat?”. O programa vai ser exibido no dia 21 e, além da apresentadora, irá juntar no palco a sua filha, Sasha; Andréa Veiga, uma das primeiras paquitas; e Carolina Dieckmann, atriz e fã da apresentadora. Além das histórias hilariantes que vão ser contadas neste episódio, haverá ainda espaço para uma surpresa a Xuxa.

No dia 27, data em que a apresentadora sopra as 60 velas, os assinantes do Globoplay vão poder assistir ao “Navio da Xuxa”, um espetáculo inédito com uma duração de 90 minutos que conta a história de um dos maiores nomes da televisão brasileira.