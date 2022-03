Yannick Djaló fica sem casa depois de penhora de bens pedida por Luciana Abreu

Ponto final no processo que se arrastava à muito: Yannick Djaló perdeu a casa da Moita depois do processo de penhora de bens interposto por Luciana Abreu.

Yannick Djaló perdeu a casa da Moita. Segundo a revista “TV 7 Dias”, a moradia foi vendida por quase 400 mil euros, depois do futebolista ter sido alvo de uma penhora de bens, pelas falhas no pagamento das pensões às duas filhas em comum com Luciana Abreu – Lyonce e Lyanii – que, segundo sentença judicial, seria de 162 mil euros.

“Quem requereu a penhora foi o banco”, começou por dizer António Leitão à TV 7 Dias. “Nós apenas acompanhamos, uma vez que há duas penhoras sobre o imóvel. Havia dívidas ao banco do empréstimo”, justificou o advogado.

Luciana Abreu e Yannick Djaló estão separados desde 2012, mas o divórcio só foi oficializado no final de 2013. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, frutos do casamento que teve com Daniel Sousa.