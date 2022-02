Yannick Djaló assume que relação com Luciana Abreu está a caminhar para “bom porto”

Yannick Djaló assumiu que a relação de amizade com a ex-companheira e mãe das filhas, Luciana Abreu, está a caminhar para um “bom porto”, depois do processo de divórcio.

Após se terem divorciado em 2013, o ex-casal trocou várias acusações que foram assunto na Imprensa durante o processo de custódia das filhas Lyonce e Lyannii que dura até aos dias de hoje.

O jogador de futebol, que já não está com as filhas há cerca de um ano, tem frequentado consultas online com psicólogas, assim como Luciana Abreu. “Temos reuniões de 15 em 15 dias no Zoom com as psicólogas, eu neste caso, creio que a mãe também tem à posteriori. […] Eu e a Luciana temos trocado mails. As coisas parecem caminhar para bom porto”, acrescentou.

Sobre o tempo que tem estado afastado das filhas, o atleta, que está sem clube, admitiu que não vai conseguir voltar atrás por elas se encontrarem numa fase “crucial do desenvolvimento”. “Será difícil recuperar esse tempo perdido que são cerca de quatro anos”, adiantou.

“Elas começam a ter noção de tudo o que se passa à volta e não têm o pai. As colegas falam do pai, elas não falam do pai e têm, se calhar, uma mágoa que lhes foi incutida”, prosseguiu.

O futebolista lembrou que, nas visitas que fazia com as psicólogas, Lyonce e Lyannii choravam assim que aparecia em casa. Isto acontecia, segundo Yannick Djaló, sem nunca ter agredido fisicamente às filhas.

“No Natal de há dois anos, a filha da minha namorada veio passar connosco e senti mais a falta das meninas, porque tinha esse lado feminino da Zoe [filha de Daisy] que me fazia lembrar as minhas filhas”, recordou.