Yeniffer Campos, ex-concorrente do “Big Brother”, é a nova “Miss Portuguesa”

Yeniffer Campos, ex-concorrente do “Big Brother”, foi eleita “Miss Portuguesa 2023”. “Destacou-se ao longo do estágio”, lê-se no “site” do concurso.

A ex-concorrente do “Big Brother 2021” Yeniffer Campos é a nova “Miss Portuguesa”. A novidade foi dada nas páginas oficiais do concurso.

“Com a sua beleza, a sua elegância, o seu empenho e a sua dedicação, Yeniffer Campos destacou-se ao longo do estágio e conquistou o júri da Gala e a audiência, demonstrando qualidades de uma verdadeira representante da beleza e cultura portuguesas. Yeniffer Campos conseguiu também os títulos das categorias de Elegância e Fotogenia”, escreveram os responsáveis.

Os cibernautas já reagiram. “Muitos e muitos parabéns”, “És linda e mereces tudo de bom na vida” e “Muitos parabéns, mais do que merecido” são alguns dos exemplos.

Yeniffer Campos sucedeu a Catarina Ferreira, que foi nomeada em 2022 e irá, ainda, representar o país no “Miss Mundo”, o maior concurso de beleza a nível mundial.