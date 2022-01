Yeong-su, ator de “Squid Game” revela dificuldade em lidar com a fama

Yeong-su, dá vida ao 001 na aclamada série coreana “Squid Game” que atualmente é das mais vistas em todo o mundo, nomeadamente, em Portugal.

Em entrevista, o ator, de 77 anos, revelou que a série mudou totalmente a sua vida e que precisou da ajuda da sua filha para lidar com questões relacionadas com a fama. Desta forma, a sua filha assumiu assim o papel de agente e ajuda-o a gerir toda a agitação e propostas que tem recebido.

“Tantas pessoas têm entrado em contacto comigo e, como não tenho um agente para me ajudar, é difícil para mim lidar com o volume de chamadas e mensagens que tenho recebido. Então a minha filha tem-me ajudado”, confessou, em entrevista citada pelo jornal “Daily Mail”. “As coisas mudaram um pouco. Mesmo quando vou a um café ou algo assim, agora tenho que estar ciente de [como pareço para os outros]. Isso faz-me pensar: ‘Ser famoso também é difícil’”, acrescentou.

O artista falou sobre o futuro profissional: “Não tenho grandes ambições. Grande ou pequeno, recebi muitas coisas enquanto vivia a minha vida. Agora, quero deixar para trás as coisas que recebi. Para simplificar, imaginemos que vai a uma montanha e vê uma flor. Quando somos jovens, pegamos na flor e guardamo-la para nós. Mas quando se atinge a minha idade, deixamos a flor exatamente como está e voltamos para vê-la novamente mais tarde. É a mesma coisa com a vida. Deixar as coisas exatamente como estão. Não é fácil”.

Recorde-se que “Squid Game” é uma série coreana que pertence à plataforma de streaming Netflix e que atingiu 142 milhões de espetadores no primeiro mês. A trama foi lançada a 17 de setembro deste ano.