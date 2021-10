Yolanda Tati anuncia gravidez nas redes sociais

Yolanda Tati anunciou a gravidez de poucos meses nas redes sociais. A jurada do “All Together Now” (TVI), notou que os seguidores não desconfiaram.

Yolanda Tati está grávida. Foi nas redes sociais que a animadora de rádio e jurada do programa da TVI “All Together Now” anunciou a novidade aos seguidores. A comunicadora já entrou “no segundo trimestre da gravidez”.

“Já entrei gravydinha em 2021 e os primeiros meses deste ano literalmente não existiram pra mim”, começou por brincar no perfil de Instagram, para exemplificar: em janeiro e fevereiro tive apenas dois moods: náusea ambulante – sempre abraçada ao meu WC! e/ou

bela adormecida – acordar as 10:00, entrar On Air e ir dormir às 15:00 de novo, até ao dia seguinte!”