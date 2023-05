Yolanda Tati e Marco Turco “deram o nó” em Itália: “Dia mais feliz das nossas vidas”

Yolanda Tati e Marco Turco casaram na ilha italiana de Ísquia no sábado, 13 de maio. O casal já tem um filho, Leonardo.

Nem a chuva fez parar Yolanda Tati e Marco Turco. Depois de ter assumido, através das redes sociais, que passou um momento difícil devido ao “Extremamente Desagradável”, “podcast” conduzido por Joana Marques, a antiga locutora de rádio “deu o nó” com o companheiro na ilha italiana de Ísquia, no Golfo de Nápoles.

“Oficialmente os Tati Turco. Caramba… E afinal foi mesmo o dia mais feliz das nossas vidas. História da história da gente! Não existem palavras para resumir, nem coração para compilar… vou assimilando. Aos poucos. Aos pingos. A chuva de bênçãos. De amor.

Toda a ilha. Todo o mar. Todo o céu”, começou por escrever Yolanda Tati no Instagram.

“Obrigada, meu Deus, pela família linda, saudável e tão, mas tão especial que me deste (…) Como tenho a mania das loucuras, tive mesmo direito a tudo: sol, estrelas e chuva! Só ficou mais lindo… olhar para trás e ver as minhas melhores amigas, lindas de viver, à chuva, a segurar o meu véu… descer a escadaria com o meu Pai pela mão, cobrindo-me na redoma que sempre fez por mim”, completou.

Recorde-se que o casal já tem um filho em comum, Leonardo, de 1 ano, que também marcou presença no enlace.

Yolanda Tati rematou, partilhando alguns momentos a solo: “Não há noiva mais bonita do que a noiva feliz. Vivi todas as emoções neste dia. Intenso, profundo, comovente”.