Youtuber Windoh assume relacionamento com apresentadora do “Curto Circuito”

Windoh confirmou os rumores e revelou nas redes sociais que está numa nova relação amorosa com Maria Dominguez.

Três meses depois de ter anunciado o fim do namoro com a influenciadora digital Angie Costa, o youtuber assumiu, esta quinta-feira, o relacionamento amoroso com Maria Dominguez, a apresentadora do “Curto Circuito”, da SIC Radical.

O casal confirmou a relação nas respetivas redes sociais ao partilhar fotografias juntos com um coração na descrição da publicação.

Recorde-se que quando o Windoh e Angie Costa terminaram a relação revelaram que permaneceram apenas amigos. “Vamos continuar a ser muito importantes um para o outro”.

O ex-casal assumiu o namoro em 2018.